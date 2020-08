Stedelijk Onderwijs Antwerpen en AP Hogeschool gaan samenwerking aan: “BSO-leerlingen voorbereiden op verdere studiecarrière” ADA

21 augustus 2020

12u37 2 Antwerpen Stedelijk Onderwijs Antwerpen en AP Hogeschool lanceren komend schooljaar het 7e voorbereidend jaar voor leerlingen uit het beroepssecundair onderwijs (BSO). Deze samenwerking moet de zesdejaars uit het BSO voorbereiden op een verdere studiecarrière in het hoger onderwijs. “Iedereen zegt een brug te willen slaan tussen secundair en hoger onderwijs, wij voegen met verenigde krachten de daad bij het woord”, klinkt het bij beide onderwijsorganisaties.

Stedelijk Onderwijs en AP Hogeschool Antwerpen pakken uit met een samenwerking in Antwerpen: een 7e voorbereidend leerjaar dat afgestudeerde zesdejaars uit het BSO klaarstoomt voor het hoger onderwijs. Iedere Antwerpse BSO-student met een getuigschrift op zak kan zich inschrijven voor dit voorbereidend jaar. “Je moet geen traject binnen het Stedelijk Onderwijs afgelegd hebben”, verduidelijkt Gonda Verhaert, bedrijfsdirecteur van Stedelijk Onderwijs Antwerpen. “Iedereen is welkom.”

Theoretische en academische vaardigheden

Het lessenpakket werd samengesteld door lectoren en leerkrachten van AP Hogeschool en het Stedelijk Onderwijs. De focus ligt op cijfer- en taalvaardigheid, maar ook humane en exacte wetenschappen en maatschappelijke vorming komen aan bod. “We willen de hoofdzakelijk praktische basis van de leerlingen aanvullen met theoretische en academische vaardigheden die ook essentieel zijn om te slagen in het hoger onderwijs,” zegt Pascale De Groote, algemeen directeur van AP Hogeschool.

Ook kunnen de leerlingen proeven van het leven op een hogeschoolcampus. Ze zullen bijvoorbeeld seminaries en workshops bijwonen. Voorts krijgen ze zowel digitaal les als onderwijs op school, net zoals in het hoger onderwijs.

Individueel traject

Bovendien is de opleiding op maat van iedere leerling. Het zevende voorbereidend jaar kenmerkt zich door een individueel traject, intensieve begeleiding en een persoonlijk ontwikkelingsplan. “We laten deze leerlingen na het 7e jaar niet los: ze kunnen ook in het eerste jaar van hun opleiding rekenen op de steun en opvolging van hun begeleiders”, voegt Verhaert daar nog aan toe. Dit 7e voorbereidend jaar moet de brug vormen tussen een BSO-opleiding en een opleiding in het hoger onderwijs. Studenten ontdekken wat het inhoudt om verder te studeren en ze starten daardoor ook beter voorbereid aan hun opleiding. Zo willen we de slaagkansen van deze leerlingen verhogen.