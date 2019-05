Stedelijk Lyceum Offerande eerste laureaat van de Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs ADA

22 mei 2019

17u34 0 Antwerpen Het team Werkschakel van het Stedelijk Lyceum Offerande in Antwerpen is de eerste laureaat van de Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs 2018 - 2019. De prijs bekroont dit jaar leerkrachten uit het secundair onderwijs die een origineel pedagogisch project bedacht hebben dat kwaliteitsonderwijs nastreeft en blijk geeft van creativiteit en innovatie.

Het was de koningin zelf die het Stedelijk Lyceum Offerande in de bloemetjes zette op het paleis in Laken voor hun project ‘Sterk, sterker, sterkst, mijn toekomst tegemoet’. Met het ervaringstraject wil het team de niet-gealfabetiseerde Okan-leerlingen steunen door in te zetten op talentontdekking, talentenontwikkeling en sensibilisering. Dit gebeurt aan de hand van diverse praktijkmodules, werkexpedities en bedrijfsbezoeken. Okan staat voor Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers. Voor de eerste laureaat bedraagt de geldprijs 6.500 euro.

De Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs bestaat sinds 1996 en bekroont ieder jaar leerkrachten die zich onderscheiden in hun beroep. Sinds het begin werd en 2.320 kandidaatsdossiers ingediend en 180 projecten bekroond in de drie Gemeenschappen van ons land. Een totaal prijzenbedrag van 779.315 euro werd aan de laureaten uitgekeerd.

Voor het volgende schooljaar 2019 - 2020 zal de Koningin Paolaprijs georganiseerd worden voor leerkrachten uit het basisonderwijs of secundair onderwijs die een pedagogisch project bedacht hebben dat bij leerlingen interesse en bewondering wekt voor wetenschappelijke vakken en voor verenigingen en personen die buitenschoolse activiteiten organiseren gericht op de schoolse en maatschappelijke ontwikkeling van de jongeren.