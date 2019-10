Stedelijk Lyceum Durlet uitgebreid met moderne nieuwbouw ADA

04 oktober 2019

17u37 0 Antwerpen Het Stedelijk Lyceum Durlet heeft zes bijkomende klaslokalen, vier leerlandschappen en een groot openleercentrum officieel ingehuldigd. Die uitbreiding was nodig om het stijgend aantal leerlingen voldoende plaats te geven. Bij het ontwerp is rekening gehouden met energiezuinige maatregelen.

Feest in het Stedelijk Lyceum Durlet. Dat is een school van Stedelijk Lyceum die enkele jaren geleden in co-creatie met ouders werd opgericht in de Durletstraat. De school startte kleinschalig in het gebouw waar ook stedelijke basisschool De Sterrenkijker is gehuisvest. Ondertussen groeit het aantal leerlingen en bijgevolg de nood aan meer ruimte.

Met een nieuwbouw krijgen de leerlingen nu zes bijkomende klaslokalen, vier leerlandschappen en een groot openleercentrum. Ook de toegang en het schoolplein zijn nieuw. Het ontwerp is van architectenbureau AgwA. Stedelijk Onderwijs koos tevens voor een energievriendelijk gebouw met zonnepanelen en warmtepompen.

De school werkt volgens het Universal design for learning principe. De leerstof wordt gedifferentieerd aangeboden, zowel individueel als in klasoverschrijdende groepen. Het nieuwe schoolgebouw is dan ook volgens deze aanpak ontworpen: met mobiele wanden, ruimtes die snel geswitcht kunnen worden in functie van de lessen en een grote open ruimte die zowel als leraarskamer als studieruimte kan fungeren. Deze aanpak blijkt succesvol: leerlingen en ouders kiezen massaal voor deze school.