Stedelijk jongerenproject Let’s Go Urban viert tiende verjaardag op podium Night of the Proms David Acke

07 november 2019

14u12 0 Antwerpen Deze maand viert Let’s Go Urban zijn 10de verjaardag met een feestelijke dansperformance op Night of the Proms en optredens van artiesten in het Urban Center. Het Antwerpse jongeren- en dansproject Let’s Go Urban werd in 2009 opgericht door Sihame El Kaouakibi met een duidelijke missie: het beste in jongeren naar boven halen. Wekelijks ontwikkelen een 1.000-tal jongeren tussen 6 en 25 jaar met diverse achtergronden er hun passie voor urban culture in dans, muziek, media of sport.

“Tien jaar geleden startte ik Let’s Go Urban op in mijn eentje, zonder netwerk of geld maar met de motivatie om jongeren wortels en vleugels te geven. Na 10 jaar werking isLet’s Go Urban een community, een familie zelfs. We slaagden erin een inclusieve plek, sinds kort ook met een eigen huis, te creëren waar jongeren de beste versie van zichzelf kunnen worden. Een lang gekoesterde droom die is uitgekomen”, Sihame El Kaouakibi.

Sinds een jaar heeft de LGU Academy een eigen hoofdkwartier, het Urban Center op het Kiel. De uitvalsbasis is eveneens een ontmoetingscentrum, een plek waar jongeren onderwijsondersteuning krijgen, een locatie voor buurtevenementen en een co-workingplek waar jongeren kunnen werken en ondernemen. Zowel de LGU-leden als de vele scholen in de buurt, de urban scene en iedereen die jongeren betekenisvol wil ondersteunen ontmoeten elkaar in het Urban Center. Vanaf 2020 wordt het Urban Center ook een plek waar urban culture een volwaardig podium krijgt. Liefhebbers kunnen er dan genieten van urban talent uit heel België.

Night of the Proms

Let’s Go Urban viert zijn 10de verjaardag op toepasselijke wijze. Op 22 november trekt een groep dansers, onder leiding van Youssef El Kaouakibi, de dansschoenen aan voor een performance op Night of the Proms in het Antwerpse Sportpaleis. Een symbolisch optreden want in 2009, kort na de oprichting van Let’s Go Urban, stond Sihame El Kaouakibi samen met 10 jongeren op datzelfde podium. Diezelfde avond staan in het Urban Center optredens van artiesten als SLM, Dutch Norris en DJ Faisal op de line-up.

Let’s Go Urban bereikt dus wekelijks zo’n 1.000 jongeren, daarvan zijn ongeveer 600 jongeren lid en 400 jongeren niet-lid. Het zijn jongeren van elke mogelijke achtergrond, religie, rang of stand. Uit een ledenpeiling blijkt dat 40% van Vlaamse en 60% van andere origine is. 40% van hen leeft in een kansarm gezin. In totaal telt de community 87 verschillende nationaliteiten. “We zeggen vaak, ‘wij zijn de stad’. Want wie naar de samenstelling van onze community kijkt, kan beamen dat wij een dwarsdoorsnede van de jongerenpopulatie kansen geven” besluit Sihame El Kaouakibi.