Station Antwerpen-Zuid krijgt eindelijk make-over: meer comfort voor reizigers en grote fietsenstalling Philippe Truyts

30 maart 2020

17u12 2 Antwerpen Het verouderde treinstation Antwerpen-Zuid is niet meteen een uitnodigende, toegankelijke plek. Gelukkig is er beterschap in zicht. De NMBS en de stad Antwerpen slaan de handen in elkaar voor een make-over tegen 2023. Zo komen er schuilhuisjes op de perrons. De toegang tot het station wordt overkapt met een grote luifel. Vanop een nieuwe voetgangersbrug kun je de lift nemen.

Antwerpen-Zuid is een belangrijke schakel in het voorstedelijk openbaar Vervoer. Twee IC-verbindingen en drie S-verbindingen houden er halt. In 2018 telde de NMBS 2.600 opstappende reizigers. Dat kan nog fors groeien dankzij het nabije Justitiepaleis en de KdG-Hogeschool.

Ringpark Zuid

De facelift van Antwerpen-Zuid is het eerste project dat in het bredere verhaal van Ringpark Zuid zal worden uitgevoerd. Waarmee we in het verhaal van de Oosterweelwerken en de overkappingen zitten. Zo moet Knoop Zuid – een hertekening van de actuele spaghettiknoop - een veiliger alternatief worden voor auto’s, openbaar vervoer, deelsystemen, fietsers en voetgangers. De ondertunnelde A12 op de Jan De Voslei wordt ruim 600 meter doorgetrokken en zal op de knoop aansluiten. Op en langs de huidige Ring legt men een nieuw park aan.

Luifel en liften

Intussen is de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de werken aan station Antwerpen-Zuid ingediend. De stad en de NMBS betrekken ook het Agentschap Wegen en Verkeer, Infrabel en De Lijn bij de plannen. Naast de bestaande brug van de Kolonel Silvertoplaan bouwt de NMBS een nieuwe voetgangersbrug mét liften naar de perrons. Een lange luifel overdekt de toegang tot het station. Onder de luifel zul je 415 fietsen kunnen stallen. We mogen ook rekenen op een wachtruimte en Mobipunt-functies.

Schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA): “We onderzoeken nu hoe we het huidige fietspad langs het station kunnen verbreden, de tram- en bushalte verbeteren en het kruispunt met de Singel compacter kunnen maken. Het station Antwerpen-Zuid en omgeving zullen dan uitgroeien tot een comfortabele en veilige mobiliteitsknoop.”

De stad ontving al subsidies van het stadsvernieuwingsfonds van de Vlaamse overheid.