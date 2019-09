Start werken appartementsgebouwen hoek VIIde-Olympiadelaan en de Julius De Geyterstraat ADA

04 september 2019

16u46 0 Antwerpen AG VESPA bouwt 7 nieuwe appartementen en 4 autostaanplaatsen op de hoek van de VIIde-Olympiadelaan en de Julius De Geyterstraat in Antwerpen.

Daarvoor worden eerst 5 panden afgebroken. Die bevinden zich momenteel in slechte staat. De nieuwe appartementen hebben 1 of 2 slaapkamers en beschikken allemaal over een private buitenruimte.

De werken worden uitgevoerd door aannemer Swinnen nv en starten in de tweede helft van september 2019. Een deel van het openbaar domein wordt ingericht als werfzone. AG VESPA zal proberen in overleg met de aannemer de hinder tot een minimum te beperken. Als alles volgens plan verloopt, is het project klaar in het najaar van 2020.

Voor vragen over de werken, contacteer je AG VESPA via info@vespa.antwerpen.be of telefonisch op het nummer 03/259.28.10.