Start van de nieuwe competitie van zaalvoetbalclub Ranst met twee nieuwe ploegen CVDP

06 september 2019

15u25 0 Antwerpen De zaalvoetbalcompetitie van zvc Ranst zal starten op 14 september. Dit jaar worden er twee nieuwe ploegen in de competitie opgenomen.

De twee nieuwe zaalvoetbalploegen van zvc Ranst zijn FC Stoet en FT’kot united. De kalender van het nieuwe seizoen staat ook sinds deze week online en is te vinden op https://www.zvcranst.be/kalender/.

Zvc Ranst ontstond in 1987 en bestaat nu uit bijna twintig zaalvoetbalploegen die spelen op amateurniveau. Iedereen is er welkom: zowel mannen als vrouwen en ook mensen van alle leeftijden. Ze spelen vriendschappelijke zaalvoetbalmatchen zonder scheidsrechter in sporthal ‘Het Loo’ in Broechem. Er worden ook vriendschappelijke matchen buiten de competitie georganiseerd met externe ploegen.

Meer over sport

sportdiscipline

voetbal

Broechem