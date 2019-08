Start to Run in Te Boelaarpark: “Lopen in groep perfecte stimulans om grenzen te verleggen” Jan Aelberts

09 augustus 2019

16u56 0 Antwerpen Wie zin heeft om te lopen, maar een extra duwtje in de rug nodig heeft, kan vanaf 9 september deelnemen aan ‘Start to Run’ in het Te Boelaarpark. Je traint er onder begeleiding van een coach en in groep.

“Lopen in groep is de perfecte stimulans om je grenzen te verleggen. Mensen moedigen elkaar aan”, klinkt het bij het district Borgerhout. “Het concept van Start to Run blijft onveranderd: samen met anderen lopen in het park onder enthousiaste en deskundige begeleiding. Samen lopen is nu eenmaal aangenamer dan alleen lopen, zeker in het begin.”

“Beginners lopen na twaalf weken meestal zonder problemen vijf kilometer. Wie meer loopervaring heeft, kan zich 10 of 15 kilometer als doel vooropstellen.

De lessen vinden plaats in het Te Boelaarpark op maandag, woensdag en vrijdag om 20 uur vanaf 9 september. Deelname kost 30 euro of 10 euro voor mensen met kansentarief. De eerste les wordt vooraf gegaan door een infomoment om 19.30 uur op 9 september.

Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier en wel hier.