Stap dichter bij nieuwe Scheldetunnel: offertes aannemers moeten in oktober binnen zijn Philippe Truyts

04 juli 2019

16u48 0 Antwerpen De bouw van de nieuwe Scheldetunnel komt een stap dichterbij. Lantis (ex-BAM) is rond met een finaal bestek voor dat project. Kandidaat-aannemers hebben tot oktober de tijd om een offerte te bezorgen. Na een selectie moet de schop in de grond in het najaar van 2020.

De tunnel maakt deel uit van de Oosterweelverbinding die uiterlijk in 2026 in gebruik moet worden genomen. Het wordt de derde grote kruising van de Schelde in Antwerpen na de Kennedytunnel (1969) en de Liefkenshoektunnel (1991). Er is uiteraard nog de Waaslandtunnel (1933), maar die telt slechts één rijstrook en richt zich op lokaal stadsverkeer.

Met drie rijstroken in elke richting voor wegverkeer en een aparte fietskoker van zes meter breed zal de Scheldetunnel 1,8 kilometer lang zijn. Hij duikt op Linkeroever tussen het Sint-Annabos en Blokkersdijk onder het water. Op rechteroever komt hij boven ter hoogte van het Noordkasteel.

Onderhoud

Naast het bestek voor de bouw voltooide Lantis ook een tweede bestek, maar dan voor het tienjarig onderhoud van de tunnel en de technische installaties zoals signalisatie en ventilatie. Wie die job binnenhaalt, mag ook de technische werken voor de rest van de Oosterweelverbinding uitvoeren.

Het grootste deel van de Scheldetunnel zal via verschillende elementen, worden gemaakt in een tijdelijk bouwdok in de haven van Zeebrugge. Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel (CD&V) keurde voor dat dok donderdag nog een omgevingsvergunning goed. In 2023 zullen sleepboten de elementen één voor één naar hun eindbestemming in Antwerpen brengen. Een methode die ook al voor de Kennedytunnel in de jaren zestig werd gevolgd.

160.000 per dag

Een derde grote Scheldekruising moet de fileproblemen indijken. Vandaag rijden er gemiddeld 160.000 voertuigen door de Kennedytunnel, terwijl die eigenlijk ontworpen was voor amper 65.000. De Liefkenshoektunnel kan 40.000 voertuigen per dag aan, maar is intussen ook al verzadigd.