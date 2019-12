Stank in Antwerpen blijkt afkomstig van olievlek: “Hou ramen en deuren gesloten” Jan Aelberts

02 december 2019

14u40 0 Antwerpen De bron van de geurhinder die sinds zondagnacht Antwerpen teistert is gevonden. Het gaat om een olievlek in een havendok. De havendiensten ruimen alles op. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van de vlek.

Gevaar voor de omgeving was er niet. Wel kreeg stad Antwerpen verschillende meldingen van stank. Onder andere in delen van Merksem werd de onaangename geur waargenomen. Vanmiddag werd ontdekt dat het om een olievlek in één van de havendokken. “De havendiensten zijn bezig met de opruiming”, laat de Antwerpse brandweer weten. “Tijdens het opruimen is nog enige geurhinder mogelijk.”

De stad raadt ondertussen iedereen aan die nog last heeft van geurhinder de ramen en deuren te sluiten. Wie binnen méér last heeft dan buiten, kan best het huis laten lichten. “Er is geen onmiddellijk gevaar, de geurdrempel van petroliumproducten ligt immers lager dan de gevarendrempel”, klinkt het bij de stad. De oorzaak van de olievlek wordt onderzocht. De vlek wordt ondertussen opgeruimd.

