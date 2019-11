Staking De Lijn: slechts 1 op 3 van Antwerpse bussen en trams op stadsnet rijdt uit BJS/JAA

13 november 2019

08u57 7 Antwerpen Door de aangekondigde staking van de socialistische vakbond ACOD bij De Lijn is in de stad Antwerpen ongeveer een derde van de bussen en trams uitgereden. Over de hele provincie is zowat twee derde van de chauffeurs uitgereden. “Jaar na jaar gaat de kwaliteit van onze job én de kwaliteit van de dienstverlening achteruit.”

De kans is groot dat u vandaag in de stad Antwerpen tevergeefs op een bus of tram staat te wachten. Volgens vervoersmaatschappij De Lijn is amper één derde van de bussen en trams uitgereden. Over de hele provincie is zowat twee derde van de chauffeurs uitgereden.

Op stelplaats Zurenborg in Berchem stonden de meeste bussen er woensdagochtend alleszins onaangeroerd bij. “Van de in totaal 90 bussen zijn er 9 uitgereden. Dat is dus 10 procent”, zegt Luc Wendelen van de socialistische vakbond ACOD. “In de tramloodsen in het Antwerpse is meer dan de helft binnengebleven. We verwachten dat de hinder in de loop van de dag nog zal toenemen. De stakingsbereidheid is zeer groot.”

Natuurlijk had ik liever gezien dat de andere bonden zich ook achter de actie hadden geschaard. Luc Wendelen

Dat de christelijke vakbond ACV en de liberalen van de ACLVB de globale actie in Vlaanderen niet ondersteunen, betreurt de vakbondsman. “Natuurlijk had ik liever gezien dat iedereen zich achter de actie had geschaard. Al merk ik heel duidelijk dat collega’s van de andere bonden met ons sympathiseren en solidair zijn.”

Personeelstekort en gebrekkig onderhoud

Volgens ACOD hebben een heel aantal aanhoudende problemen tot de stakingsactie genoopt. “Jaar na jaar gaat de kwaliteit van onze job én de kwaliteit van de dienstverlening achteruit”, zegt Wendelen. “Als gevolg van het structurele personeelstekort ligt de werkdruk bij de collega’s zeer hoog. Het gevolg is dat er nog maar heel weinig mogelijk is. Rij- en rusttijden? Die staan enorm onder druk. Een flexibele planning? Vergeet het.”

Extra pijnlijk: vooral de nieuw aangekochte, milieuvriendelijke exemplaren staan vaak in panne. Luc Wendelen

Naast het prangende personeelstekort, hekelt Wendelen ook het gebrekkige onderhoud aan bussen en trams. “Wanneer een bus door een defect niet kon uitrijden, werd er vroeger groot alarm geslagen. Nu is het schering en inslag. Extra pijnlijk: vooral de nieuw aangekochte, milieuvriendelijke exemplaren staan vaak in panne.”

“Bovendien zijn veel bussen gewoon vies”, gaat Wendelen verder. “Alweer door personeelstekort worden ze maar om de acht weken grondig gepoetst. Dat is niet alleen onaangenaam voor de chauffeur. Ook de reiziger ondervindt er last van.”

Privatisering?

Het zit de vakbond ook diep dat de Vlaamse regering aanstuurt op een privatisering van De Lijn. Tegen 2023 komt er in één vervoerregio een proefproject waarbij de ritten via een ‘tender’ of openbare aanbesteding op de private markt worden gegooid. De filosofie: als bedrijven met elkaar concurreren, dan hebben ze meer oog voor kwaliteit en stiptheid.

“Men verwijst altijd naar Nederland, waar het openbaar vervoer al langer door privébedrijven wordt georganiseerd”, zegt Wendelen. “De trams en bussen rijden bij onze noorderburen inderdaad stipter, maar dat komt vooral omdat de doorstroming er, als gevolg van de goede weginfrastructuur, veel beter is dan in Vlaanderen. Wat men er niet niet bij verteld is dat de ticketprijzen in Nederland de pan uit swingen én dat chauffeurs er aan het werk zijn met deeltijdse contracten, of erger… interimcontracten.”

‘Not amused’

De directie van De Lijn is ‘not amused’ met de stakingsactie van de ACOD. In het VRT-programma ‘Terzake’ zei directeur-generaal Roger Kesteloot dinsdagavond al dat de staking “alle redelijkheid te boven gaat”. Volgens Kesteloot werkt het ACOD met de staking mee aan de privatisering van De Lijn.

Ook de bevoegde Vlaamse minister voor Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) is allesbehalve gelukkig. “De reiziger is altijd de dupe”, zei ze woensdagochtend in ‘De ochtend’ op Radio 1. “Ik heb het gevoel dat ACOD niet echt geneigd is om tot een akkoord over te gaan. We moeten het overleg altijd een kans geven, maar wel langs twee kanten. Ik roep op tot dialoog, de reiziger moet centraal staan.”

Klik hier om de situatie in Antwerpen te bekijken.