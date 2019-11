Staking De Lijn: amper één bus of tram op drie rijdt in stad Jan Aelberts

Antwerpen Trams en bussen lopen vandaag grote vertragingen op in Antwerpen stad. Amper één op drie rijdt uit. Ook in de rest van de provincie zijn amper twee chauffeurs op drie aan het werk.

Door de aangekondigde staking van de socialistische vakbond ACOD bij De Lijn is er woensdagochtend hinder in heel Vlaanderen in het bus- en tramaanbod. Volgens de directie van de openbaarsvervoersmaatschappij is om 6.30 uur zowat 70 procent van de chauffeurs aan de slag gegaan. De hinder is het grootst op een aantal stadsnetten en aan de kust, ook elders is de dienstverlening verstoord, erkent De Lijn. ACV en ACLVB ondersteunen de globale actie in Vlaanderen niet.

In de stad Antwerpen rijdt ongeveer een derde van de bussen en trams. Volgens de socialistische vakbond ACOD heeft zelfs bijna geen enkele bus de stelplaats in Zurenborg verlaten. Over de hele provincie is zowat twee derde van de chauffeurs uitgereden.