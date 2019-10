Staking cipiers eindigt woensdag om 6 uur Patrick Lefelon

07 oktober 2019

15u13 0 Antwerpen Na uren overleg is een akkoord bereikt tussen de vakbonden van de cipiers en de gevangenisdirectie in de Begijnenstraat. Vanaf woensdagochtend 6 uur gaan de cipiers terug aan het werk.

Een struikelblok de voorbije dagen was het ronddelen van de maaltijden. De cipiers stelden voor om bij personeelstekort het ontbijt, middag- en avondeten in één keer te bedelen. Dan moeten de gevangenen zelf hun maaltijd later op de dag opwarmen op cel. De cipiers willen dat uitproberen, enkel in geval van nood als er geen andere oplossingen mogelijk zijn.

Verder is er ook een toezegging dat nieuwe cipiers die aanvankelijk aan andere gevangenissen waren toegewezen, ook in Antwerpen kunnen worden ingezet als daar grote tekorten zijn.

Deze twee punten zijn voor de cipiers voldoende om het werk te hervatten na bijna veertien dagen staking. Aanstaande woensdag gaat de ochtendploeg om 6 uur terug aan het werk.