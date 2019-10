Stadsmariniers aan de slag op het Kiel, in Deurne-Noord en Oud-Merksem BJS

23 oktober 2019

18u49 2 Antwerpen Het Kiel, Deurne-Noord en Oud-Merksem. Dat zijn de wijken waar de drie Antwerpse stadsmariniers vanaf begin volgend jaar aan de slag zullen gaan. Hun opdracht: snel en gericht de wijk leefbaarder en veiliger maken.

Het Kiel is al vele jaren een aandachtswijk in de stad. Voormalig onderwijsschepen Claude Marinower (Open Vld) rolde er A’REA 2020’ uit, een project dat kinderen meer ontwikkelingskansen wil geven. Dat de eerste stadsmarinier hier aan de slag zou gaan, was dus al min of meer bekend.

De wijken waarin de twee andere stadsmariniers zullen opereren, zijn nu ook bekend: Deurne-Noord en Oud-Merksem (met onder meer de buurt ’t Dokske). “Deurne-Noord, is net zoals het Kiel, een wijk die kampt met criminaliteit, overlast en samenlevingsproblemen. De wijk staat duidelijk onder druk”, lichtte burgemeester Bart De Wever (N-VA) woensdagavond beslissing op ATV toe. “Waarom dan Oud-Merksem? Daar kent men een sterke demografische groei en heeft men het op socio-economisch gebied allesbehalve gemakkelijk. Met de werken aan de Oosterweelverbinding én de overkapping van de ring in het vooruitzicht, menen we dat er in de wijk grote opportuniteiten liggen. De inzet van een stadsmarinier kan er zeker een meerwaarde zijn.”

Rotterdam achterna

Stadsmariniers werken samen met de al bestaande partners in de wijken, zoals de politie, de buurtregisseurs, middenveldorganisaties, verenigingen, huisvestingsmaatschappijen, scholen en ondernemers. “In sommige wijken zijn de stadsmariniers noodzakelijk om overlast en criminaliteit aan te pakken”’, zei De Wever (N-VA), die de mensen zelf gaat aansturen, eerder in onze krant. “We geven hen het mandaat om mensen en diensten te activeren. Doel: snel en gericht de wijk leefbaarder en veiliger maken.”

In Rotterdam is zestien jaar geleden al gestart met stadsmariniers. Met als principe: de beste mensen zet je in op de slechtste plekken. Ook in Antwerpen zullen ze bevoegd zijn om oplossingen door te duwen.