Stadsloket Antwerpen drie uur lang zonder stroom Jan Aelberts

22 augustus 2019

12u09 0 Antwerpen Netbeheerder Fluvius werkt op dit moment aan de elektriciteit in de buurt van het stadsloket Antwerpen. Dit betekent dat het stadsloket van 12 uur tot 15 uur zonder stroom zit en daardoor voor een groot deel buiten werking is.

Burgers die een afspraak hadden tussen 12 en 15 uur kregen intussen een nieuwe afspraak op een ander tijdstip. Het stadsloket blijft open, maar ook loketverrichtingen waarvoor geen afspraak nodig is, zullen meestal niet kunnen doorgaan. Vanaf 15 uur is er opnieuw elektriciteit en kan er weer op een normale manier gewerkt worden. Het stadsloket is vandaag open tot 20 uur.