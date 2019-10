Stadslandbouw nog nooit zo populair: nu al wachtlijst voor DAKboeren bij PAKT in 2020 Annelin Marien

09 oktober 2019

14u37 0 Antwerpen Groenten telen op een dak midden in de stad: een 150-tal ‘DAKboeren’ doen het in PAKT, het collectief voor ondernemers en stadslandbouwers op het Regine Beerplein. En stadslandbouw is populair: er is al een wachtlijst voor de DAKboeren van 2020. “Steeds meer mensen zoeken verbinding met wat er op hun bord komt.”

In 2017 startte coöperatie De Volle Grond met een innovatief stadslandbouwproject: een 1.800 vierkante meter grote moestuin op de daken van PAKT Antwerpen, een creatieve bedrijvensite in hartje Antwerpen. Een 150-tal DAKboeren kunnen er via een interactieve jaarcursus een heel seizoen lang hun beste tuinierkunsten bovenhalen op hun eigen vierkante meter grond op het dak. De oogst wordt gedeeld onder de leden: zo mag je de eitjes van de kippen meenemen of tomaten oogsten. Er worden ook allerlei workshops en rondleidingen georganiseerd voor de DAKboeren, over composteren, groenten inmaken, strobalenteelt,...

We merken dat mensen opnieuw die verbinding zoeken met wat er op hun bord komt. Steeds meer mensen kiezen voor lokaal eten, ook uit ecologische overwegingen Adje Van Oekelen (De Volle Grond)

Lokaal eten

Aan landbouw doen in het midden van de stad is populairder dan ooit. Er is momenteel een wachtlijst waarop je kan intekenen voor 2020. Daar staan al een 50-tal mensen op. Afhankelijk van hoeveel DAKboeren er dit seizoen afvallen, kunnen nieuwe DAKboeren aansluiten. Adje Van Oekelen, een van de oprichters van De Volle Grond, vertelt: “We merken dat mensen opnieuw die verbinding zoeken met wat er op hun bord komt. Steeds meer mensen kiezen voor lokaal eten, ook uit ecologische overwegingen. Met boerenmarkten, groentepakketten en een korte ketenplatform voor Antwerpse koks en cateraars, brengen we de stedelingen opnieuw dichter bij de oorsprong van het voedsel dat ze eten.”

Community

Maar het DAK van PAKT gaat niet enkel over de technische kant van het tuinieren: het wil een community creëren van stadsboeren, en hen betrekken in een sociaal-educatieve werking in de buurt. En dat trekt veel geïnteresseerden aan. “We krijgen vaak bezoek op ons dak, van scholen en bedrijven uit binnen- en buitenland.”, zegt Adje. “Het dak van PAKT speelt daarin ook een verbindende rol: het is een interactief en vrijblijvend project, het draait over gezelligheid en eten, en dat trekt mensen aan. Met stadslandbouwprojecten waar gemeenschap en innovatie samenkomen, creëren we een ‘voedingsbodem voor stadsgroei’. Sinds dit jaar begeleiden we ook de opstart van nieuwe stadslandbouwprojecten: van het conceptualiseren en het uittekenen van plannen, over de opbouw en aanleg van nieuwe daken tot het opstarten en begeleiden van community's.”

Je kan nog intekenen voor de wachtlijst van het DAKseizoen van 1 februari tot eind november. Het lidgeld bedraagt 50 euro per maand.