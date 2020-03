Stadsgids Tanguy Ottomer moet het roer omgooien door lockdown: “Ik heb nu alle tijd om te schrijven. En eigenlijk geniet ik wel van deze periode”

Antwerpen

Je zal maar stadsgids zijn in deze bizarre tijd. Beroepsantwerpenaar Tanguy Ottomer (38) incasseert door de lockdown een financiële mokerslag, want normaal zijn maart, april en mei topmaanden. Maar in een hoekje treuren? Niets voor hem. “Ik heb nu alle tijd om te schrijven. Ik geef zelfs stilletjes toe dat ik geniet van deze periode. Al is dat natuurlijk enkel mogelijk als je gezond bent. Schrik voor het virus? Ik geloof in het lot. Als het me overkomt, dan is dat maar zo.” Het overzicht van hoe bekende Antwerpenaars de lockdown beleven, vind je hier