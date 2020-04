Stadsgids Tanguy Ottomer heeft een droom: “Olifantenbrug van wereldtentoonstelling 1930 zou mooie entrée zijn tussen Kiel en stad” Philippe Truyts

09 april 2020

Dromen mag. Nee, het moet zelfs in duistere coronatijden. Bekend stadsgids én Beroepsbelg Tanguy Ottomer laat zich inspireren door de wereldtentoonstelling van 1930 in Antwerpen. Eén van de grote successen was de Olifantenbrug, die het Zuid met het Kiel verbond. Twaalf zuilen met gipsen olifanten maakten een enorme indruk. "Zou het niet fantastisch zijn om die terug te brengen tegen 2030", vraagt Ottomer zich af. "Ik geef mezelf tien jaar om het te realiseren."

Antwerpen zette zichzelf in het interbellum (1919-1939) tweemaal overtuigend op de wereldkaart. Eerst met de Olympische Spelen, nu precies een eeuw geleden. Tien jaar later voegde de stad er een wereldtentoonstelling aan toe. Al moest Antwerpen de eer delen met Luik: een eervol Belgisch compromis. De Expo van 1930 viel samen met de viering van 100 jaar België.

“Sprookjesstad”

«Deze derde wereldtentoonstelling zal een apotheose wezen van 100 jaar Belgische energie en enthousiasme. Er verrijst thans een sprookjesstad die het bewijs levert dat Antwerpen meer en meer beschouwd wordt als een brandpunt van vooruitgang», kopt De Nieuwe Gazet in 1930, na de officiële opening. Die vindt plaats op 26 april, in het gezelschap van koning Albert I en koningin Elisabeth.

Hoofdarchitect Jos Smolderen mag aan de slag op een terrein van 64 hectare, begrensd door de wallen (de huidige Ring), de Jan De Voslei en de Jan Van Rijswijcklaan. Zelf ontwerpt hij de monumentale triomfboog (inkom van de expo), de Christus-Koningkerk en de Belgische Hallen. De fabelachtige Olifantenbrug is níet van Smolderens hand, maar komt uit de tekenpen van animalier Albéric Collin (1886-1962). Een doordachte keuze, want Collin had op de Olympische Spelen in Antwerpen goud gewonnen in de competitie Beeldende Kunst. In die tijd was het niet louter sport waarin je kon schitteren.

Negentig jaar later blijft stadsgids Tanguy Ottomer gefascineerd door de brug, die je ongeveer kunt situeren waar nu de Kolonel Silvertoplaan loopt. “Ik ben op zoek naar alle mogelijke informatie over die brug: foto’s, plannen, verhalen. Beeld je eens in hoe magnifiek het zou zijn wanneer die twaalf olifanten kunt laten terugkeren. Het zou een mooie entrée tot de stad zijn vanuit het Kiel en Hoboken. Je moet ze dan wel in duurzame materialen optrekken. Met sponsoring moet het kunnen lukken. Ik mik op 2030, precies 100 jaar na de Expo.”

Zes olifanten per kant, maar in twee poses. Zo zag beeldhouwer Collin het. De vier buitenste olifanten hadden een hangende slurf, de acht andere hielden de slurf opgericht. De brug moest de koloniale macht van België uitbeelden en dus paste de imposante olifant in het plaatje. De uitvoering van het kunstwerk liep vertraging op. Pas anderhalve maand na de opening van de Expo stonden de gipsen olifanten op hun plaats. Alles samen kostten ze 190.000 frank.

Tentoonstellingswijk

Na de wereldtentoonstelling verdwenen de olifanten, net als de meeste paviljoenen. Enkel de Kristus-Koningkerk, de stadsschool aan de Pestalozzistraat (vroeger Jongensoefenschool, nu De Tandem, gebouwd door Emiel Van Averbeke) en de twee bruggen over de Mastvest bleven bewaard. Op de vrijgekomen terreinen verrees een standingvolle nieuwe wijk: de Tentoonstellingswijk. Cafés en restaurants mochten er zich niet vestigen. Enkele toparchitecten bouwden er een iconische woning: Leon Stynen, Eduard Van Steenbergen, Huib Hoste en Geo Brosens.