Stadsgids Tanguy Ottomer brengt kinderboek Nello & Patrasche op de markt Annelin Marien

17 augustus 2020

16u57 1 Antwerpen Zijn achtste boek brengt Antwerps stadsgids Tanguy Ottomer binnenkort uit, al gaat het over een primeur voor de auteur van foto- en geschiedenisboeken over de stad. Ottomer schreef namelijk voor de eerste keer een kinderboek, gebaseerd op het Antwerpse verhaal over Nello en Patrasche. “Het wordt tijd dat niet alleen Japanners, maar ook wij Belgen het verhaal van Nello en Patrasche leren kennen”, aldus de stadsgids.

Een kinderboek stond al lang op het verlanglijstje van Tanguy Ottomer. En waarover zou dat boek dan beter gaan dan over Ottomers favoriete Antwerpse verhaal. “Het verhaal van Nello en Patrasche ligt me erg na aan het hart, mijn hond heet zelfs Patrasche”, lacht Tanguy. “Het verhaal is enorm populair bij Japanners en er werden al Hollywoodfilms over gemaakt, maar wij Belgen hebben Nello en Patrasche nooit echt omarmd. Daarom wil ik het originele verhaal op kindermaat brengen, zodat ook wij van kinds af aan dit prachtige verhaal leren kennen.”

Herenigd in hemel

Al heeft het verhaal best een triest einde (spoiler-alert: Nello sterft). “Dat hangt ervan af hoe je het bekijkt”, vindt Tanguy. “Op het einde van zijn leven ligt Nello met zijn beste vriend Patrasche in de armen voor zijn favoriete schilderij van Rubens in de kathedraal, en hij wordt daar herenigd met zijn familie in de hemel. Het gaat erover hoe je naar het leven kijkt, eigenlijk is dat een positief verhaal.”

Tanguy kon voor de illustraties rekenen op Philippe Hosselet. “Tekeningen zijn héél belangrijk in een kinderboek, bij de tekeningen van Philippe was het liefde op het eerste gezicht”, aldus Tanguy. ‘Nello & Patrasche’ ligt midden september in de Belgische en Nederlandse boekhandels. “De bedoeling is om het op termijn ook te laten vertalen naar het Engels, Frans, Japans en Chinees”, vertelt Ottomer nog.

Je kan ‘Nello & Patrasche’ pre-orderen op beroepsbelg.be.