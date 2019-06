Stadsgebouwen bespaarden deze winter meer dan 68.000 euro op energiefactuur AMK

04 juni 2019

15u48 2 Antwerpen 49 stadsgebouwen namen deze winter deel aan de tiende editie van WerKlimaat. De stad Antwerpen wil met dit project het stadspersoneel uitdagen tijdens de wintermaanden zuiniger om te gaan met energie. Deze winter bespaarde het personeel in al die gebouwen samen 68.052 euro op de energiefactuur.

In het Antwerpse klimaatplan staat dat de stad met de eigen diensten en gebouwen 50% minder CO2 moet uitstoten tegen 2020 (tegenover 2005). Dankzij de actie WerKlimaat krijgt het personeel van de stadsgebouwen de kans om zelf mee te werken aan die doelstelling. Het initiatief bestaat al sinds 2009, en medewerkers in 49 stadsgebouwen gingen de uitdaging aan om zuiniger om te gaan met energie tijdens de wintermaanden.

Van 1 november 2018 tot 30 april 2019, de meest energie-intensieve maanden, probeerde het personeel van de deelnemende gebouwen met allerlei maatregelen het elektriciteits- en gasverbruik te verminderen. Het verbruik werd daarna vergeleken met het referentieverbruik van vóór de campagne. In 23 gebouwen slaagde het personeel er in om minstens de afgesproken besparing te halen. Vandaag werd bekendgemaakt dat ze samen 1.103.280 kWh bespaarden. Dat is een besparing van 68.052 euro en 220 ton CO2.

Schepen voor Leefmilieu Tom Meeuws: “Het doet me deugd om te zien dat we als stad al het goede voorbeeld geven. We moeten met z’n allen zuiniger omspringen met energie, ook in de wintermaanden. Laten we meer dikke truien dragen zodat de thermostaat een paar graden lager kan.”