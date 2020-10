Stadsfestival Full Circle breidt uit naar vier dagen en tien locaties: “We gaan Antwerpen als vanouds laten bruisen” Sander Bral

08 oktober 2020

16u01 3 Antwerpen Het slechte nieuws voor de cafés heeft weinig invloed op de cultuursector en dus kan het stadsfestival Full Circle, dat nog even in beraad werd gehouden, toch doorgaan midden november. Vier dagen lang bezet het festival tien iconische locaties in de stad, van clubs en concertzalen tot restaurants en zelfs het MAS en Felix Pakhuis. “Meer dan ooit willen we de sector verbinden met zijn publiek en de beleidsmakers.”

Na drie erg succesvolle edities van Full Circle is het concept van het stadsfestival intussen gekend. Logische hotspots als clubs en concertzalen maar ook verassende locaties zoals vorig jaar het M HKA worden tegelijkertijd ingenomen voor een breed aanbod van voornamelijk elektronische muziek. Nieuw dit jaar is dat bezoekers voor elke locaties en elke dag een ander ticket moeten aanschaffen. De combitickets waarmee je zogenoemd kan clubhoppen van locatie naar locatie zijn er dit jaar niet meer bij, om het coronaveilig te houden.

“We organiseren dit jaar met andere woorden niet één groot stadsfestival, maar een twintigtal verschillende evenementen verspreid over tien locaties en vier dagen”, zeggen organisators Jochem Peeters (37), Antoine De Brabandere (31) en Lennert Luypaert (38). “Na het project met de livestreams van Oosterweelverbinding was het weer even zoeken wat te doen met onze energie en goesting. Al snel hebben we beslist om toch een versie van Full Circle op poten te zetten. We willen laten zien dat Antwerpen ook in deze tijden kan bruisen, volledig binnen de opgelegde veiligheidsmaatregelen.”

We verklappen voor deze editie alvast LeFtO B2B Zwangere Guy, Lola Haro, Nico Morano, Klaps en een liveset van Stavroz. Het volledige programma wordt maandag gelost, maar weet dat het een bom gaat zijn Organisatie

Talks

Elke locatie biedt een eigen programma aan, van muziekconferenties tot live concerten en dj-sets maar ook cultuureducatie en talks, zoals vorig jaar de grote discussie met schepen Koen Kennis (N-VA) over de botsing tussen het nachtleven en de leefbaarheid in de stad.

“We gaan van kleine tot grote feestlocaties, van het Groen Kwartier en Borgerhout tot Linkeroever, van restaurants tot musea, Full Circle verbindt buurten en locatie over heel Antwerpen”, gaat het trio verder. “Nachtclub Ampere, theater- en concertzaal Arenberg, Bar Rodin, Café Capital, de zonet omgevormde Club Vaag, het Felix Pakhuis en het MAS, zomerbar Strantwerpen, restaurant The Jane en muziekclub Trix zetten allemaal de deuren open voor het vierdaagse stadsfestival. Elke locatie voldoet aan de veiligheidsmaatregelen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad en de stad Antwerpen.”

Belgische scene

Net als vorige jaren focust het festival zich op talentontwikkeling bij jongeren en het creëren van speelkansen voor Belgische artiesten. Full Circle ondersteunt de scene met een honderd percent Belgische line-up met in het bijzonder een sterke vertegenwoordiging van jong Antwerps talent.

“Bij de eerste editie vier jaar geleden was het daardoor moeilijker om tickets te verkopen en op te boksen tegen de feesten met grote internationale artiesten die elk weekend in ons land werden georganiseerd. Maar sinds twee jaar verkoopt Full Circle vlot uit met een enkel nationale line-up. We verklappen voor deze editie alvast LeFtO B2B Zwangere Guy, Lola Haro, Nico Morano, Klaps en een liveset van Stavroz. Het volledige programma wordt maandag gelost, maar weet dat het een bom gaat zijn. Dat vinden we zelf toch”, lachen de boys.

Amelie Lens

Ook de sprekers van de muziekconferenties bestaan enkel uit spelers in de Belgische evenementensector. Deejay en producer Amelie Lens komt haar verhaal doen, maar ook Gilles De Decker van Paradise City, chefkok Nick Bril, Matthias de Caluwe van Horeca Vlaanderen en deejay Hakimm. De talks gaan over verschillende onderwerpen gerelateerd aan nightlife, festivals, horeca en muziek.

Bruisen

Als katalysator van het Antwerpse nachtleven verbindt Full Circle zowel het beleid en het publiek met de evenementensector als de evenementensector onderling. “Door de huidige crisis zit een groot deel van de sector in een overlevingsmodus met amper of geen werk en een enorm omzetverlies. Met dit stadsfestival willen we dan ook de verschillende venues een duw in de rug geven om Antwerpen zoals voordien terug te laten bruisen.”

Full Circle speelt zich af op 10, 11, 13 en 14 november. Het volledige programma wordt volgende week bekend gemaakt. Tickets zijn te koop vanaf 13 oktober. Meer info hier. Meer over muziek in Antwerpen hier.