Stadsfeestzaal organiseert op Black Friday gratis mini-festival met dj Kelly Pfaff CVDP

28 november 2019

09u51 4 Antwerpen De Antwerpse Shopping Stadsfeestzaal zal morgen tijdens Black Friday zijn bezoekers trakteren op een gratis mini-festival met Kelly Pfaff als dj.

Koopjesjagers en shoppers tellen gespannen af naar vrijdag 29 november, want dan is het Black Friday. Dit is de officiële start van de kerstaankopen en die begint met ongeziene kortingen en voordelen. Overgewaaid uit Amerika, slaat ook bij ons de Black Friday-gekte toe. De Antwerpse Shopping Stadsfeestzaal pakt uit met een primeur, want naast het shoppen en de talrijke voordelen die de handelaars die dag aanbieden, trakteert het zijn bezoekers ook op een gratis mini-festival. “Topradio maakt in de Stadsfeestzaal live radio en vanaf 14 uur trakteren we onze bezoekers op een gratis mini-festival met dj-sets van Tom Cosyns (Moose Bar), Edward Buff (Lokerse Feesten) en X-tof (Summerfestival, Ostend Beach, Daydream). Kelly Pfaff, die recent nog tweede werd in het VIER-programma ‘Dancing With The Stars’, sluit af en staat tussen 19 en 20 uur achter de draaitafels.

“Het gratis Black Friday-festival vindt plaats aan de voorgevel van de Stadsfeestzaal, waar we een podium bouwen van ruim 8 meter zodat iedereen maximaal kan genieten van onze dj’s. Brasserie Antoon Van Dyck zorgt voor de drinks. Meer info vind je op onze website, en hou zeker ook onze Facebook in de gaten”, zegt Bram Vermeulen, Marketing Executive van het organiserende Shopping Stadsfeestzaal Antwerpen.