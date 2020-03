Stadsdichter Seckou wil samen met Antwerpenaar een bemoedigend stadsgedicht schrijven Annelin Marien

20 maart 2020

17u01 0 Antwerpen Morgen, 21 maart, is het Wereldpoëziedag. Die gelegenheid grijpt stadsdichter van Antwerpen Seckou aan om samen met de Antwerpenaar een bemoedigend stadsgedicht te schrijven om deze toch wel moeilijke tijd te overwinnen. Tot 5 april kan iedereen in de stad en omstreken mooie bedenkingen bij elkaar schrijven die de woordkunstenaar tot één groot stadsgedicht als ‘krachtveld’ rond Antwerpen zal plaatsen.

Op 30 januari, Gedichtendag 2020, werd Seckou Ouologuem officieel aangesteld als stadsdichter van Antwerpen. De slamdichter en één van de grondleggers van de slam in Antwerpen en Vlaanderen zal twee jaar lang stadsgedichten schrijven over wat hem raakt in Antwerpen. Dat wil hij niet alleen doen, maar samen met de Antwerpenaar. Hij roept iedereen op om samen een bemoedigend stadsgedicht te schrijven om deze moeilijke tijden te overwinnen.

Overal aanwezig

“Bemoedigende woorden, verzen, regels, bedenkingen... Alles wat de Antwerpenaars zélf kan helpen en wat ze anderen toewensen, mag je aan mij bezorgen”, aldus Seckou. “Daarmee zal ik één groot stadsgedicht maken, en vanaf we weer buiten mogen, wil ik die tekst als een soort ‘protective circle’, een krachtveld, rond Antwerpen plaatsen. Al die stukjes tekst worden dan verspreid, zodat het gedicht overal aanwezig is.”

“Poëzie en kunst zijn belangrijk om te blijven gaan, nu we in quarantaine zitten”, voegt hij nog toe. “Het schrijven op zich, eens goed nadenken over wat je je medemensen toewenst, helpt al enorm. En het is natuurlijk ook mooi dat iedereen zijn of haar tekst ook effectief gebruikt wordt in het gedicht.”

Tot 5 april kan iedereen warme woorden doorsturen naar inzendingen@iedereenstadsdichter.be. Inzendingen kunnen eveneens gedeeld worden via www.facebook.com/iedereenstadsdichter. Seckou zal rond 12 april zijn bemoedigend stadsgedicht presenteren, gemaakt uit de ingezonden regels. Het gedicht zal ook te lezen zijn op het nieuwe platform www.iedereenstadsdichter.be dat tegen dan online gaat.