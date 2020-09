Stadsdichter Seckou stelt nieuwe gefreestylede stadsgedicht voor Annelin Marien

16 september 2020

12u25 1 Antwerpen Op zondag 20 september stelt stadsdichter Seckou op het dakenfestival DAKkan in primeur zijn nieuw stadsgedicht voor en daagt hij de beste MC’s (Masters of Ceremonies) uit de trappen van het MAS al freestylend te bestijgen. Wie het dak van het MAS kan bereiken, mag zich een ware ‘MASter freestyle’ noemen.

Tijdens het tweede dakenfestival DAKkan stelt stadsdichter Seckou zijn nieuw stadsgedicht voor: al freestylend zal hij ter plekke het gedicht op de trappen van het MAS lanceren. Tegelijkertijd daagt hij de beste MC’s uit de trappen van het MAS tot op het dak te bestijgen. Wie er niet bij kan zijn, kan alles volgen op de live stream van Spotlight, het virtuele podium van Arenberg.

Freestyle stadsgedicht

Seckou is de eerste stadsdichter van Antwerpen met een rap en slam achtergrond en dat wil hij tonen aan de hand van een uniek freestyle stadsgedicht. “Freestyle betekent improvisatie en is helemaal niet nieuw”, aldus Seckou. “Jezelf zonder voorbereiding laten gaan op de muziek is al duizend jaar oud. Van elke goede rapper wordt er verwacht dat hij/zij dit kan en oefent. Ik organiseer dit event om deze vaak vergeten ambacht in de spotlight te zetten. Tegelijkertijd wordt dit het eerste stadsgedicht dat ter plekke verzonnen is en enkel kan bestaan in levende lijve. Poëzie avant la lettre.”

Stadsdichter Seckou daagt de beste MC’s uit de tien levels van het MAS freestylend te beklimmen. Deze rappers bedenken hun teksten ter plekke op een beat terwijl ze de trappen van het MAS bestijgen. Er is geen herkansing mogelijk. Wie op het dak geraakt, mag zich een ware freestyle MASter noemen. De deelnemende rappers Sput, De-Kay, T-Loc, Sem Phi, Marjanne, Boeken, Felix Felle, Joy Singh en Mental Chess sluiten af met een gezamenlijke cypher (freestyle cirkel). Iedereen kan de MC’s langs de zijlijn aanmoedigen of de live streaming volgen tussen 18u en 21u30 via het Spotlight platform.