Stadsdichter Seckou krijgt hulp van 219 bewoners voor nieuw gedicht

29 april 2020

11u36 0 Antwerpen Kersvers stadsdichter Seckou deed een oproep om samen met hem een bemoedigend stadsgedicht te schrijven. Iedereen met liefde voor Antwerpen kon tot 5 april een bijdrage insturen. In totaal ontving Seckou 219 inzendingen, in 21 talen, van Antwerpse bewoners. Hieruit haalde hij de zinnen en woorden voor zijn stadsgedicht ‘Krachtveld’.

“Wekenlang ontving ik bemoedigende woorden, gedichten en anekdotes. Klein en groot, vaag en dwingend, hartverscheurend en hartverwarmend. Ik deinsde enkele weken mee op de gedachtestroom van Antwerpen. Die klinkt bezorgd en in rouw maar vooral hoopvol. Uit alle ingestuurde liefde, pijn, hoop en bekommernissen heb ik een bezwering gecreëerd. Een krachtveld met 219 intenties die ik strategisch als een bezwering rond Antwerpen wil plaatsen zodat wij elkaar voor altijd omringen”, zegt stadsdichter Seckou.

Seckou heeft samengewerkt met grafisch ontwerper Timothy Van de Laar om het stadsgedicht typografisch tot zijn recht te laten komen. Woord en beeld versterken elkaar, slammen als het ware op papier. Het stadsgedicht ‘Krachtveld’ zal komende weken in samenwerking met de districten aangebracht worden op nutskasten, in een cirkel rond Antwerpen. Er wordt volgende maand ook een poster met het integrale gedicht gemaakt die gratis verkrijgbaar zal zijn. Zo kunnen stadsbewoners het gedicht ook thuis op een zichtbare plek ophangen. Op deze manier vormt het stadsgedicht een fysiek poëziekrachtveld rondom Antwerpen.

De dichter roept op om het krachtveld mee te versterken: hang de poster met het stadsgedicht aan je raam, muur of koelkast. Laat Seckou weten dat je een poster wil ophangen via dit e-mailadres: krachtveld@iedereenstadsdichter.be, dan word je verwittigd wanneer de poster beschikbaar is.