Stadsdichter Maud Vanhauwaert nodigt iedereen uit voor praatsalons bij de Toren van Babel ADA

02 augustus 2019

12u41 1 Antwerpen Stadsdichter Maud Vanhauwaert nodigt vanaf zondag 4 augustus iedereen uit in de Toren van Babel. Elke zondag kunnen bezoekers er genieten van gesprekken rond meertaligheid. Bovendien kunnen ze elk weekend ook deelnemen aan verschillende ateliers of samen verder aan de toren bouwen.

Van juli tot einde september bouwt Kunstenaarscollectief Rooftoptiger samen met de stadsdichter een heuse Toren van Babel met bamboe, hout en poëzie op de voormalige slachthuissite in de Damwijk. Vanaf augustus kunnen bezoekers de Toren van Babel niet alleen van buitenaf zien groeien, maar is er ook van alles in de toren te ontdekken.

Iedereen is welkom op de Droesems, elke zondag van augustus en september. De Droesems zijn praatsalons waarin stadsdichter Maud Vanhauwaert interessante gasten en artiesten uitnodigt voor gesprekken over meertaligheid in haar vele facetten. Het belooft een mooie mix te worden van ernstig en goed zot, sprookjesachtig en hyperactueel. Tijdens elke Droesem zoomt de stadsdichter ook in op één van de talen waarin het nieuwe stadsgedicht wordt vertaald. Het gedicht zal door de verschillende vertalingen steeds meer vervormen, en het finale stadsgedicht wordt de combinatie van alle versies.

Naast de zondagse Droesems is iedereen welkom op de zaterdagen, om de handen uit de mouwen te steken. Op de SamenSessies kan gekozen worden tussen een divers aanbod aan ateliers rond bouwen, taal, poëzie en de inrichting van de toren met niet-westerse technieken, onder begeleiding van een team van Antwerpse artiesten met of zonder migratieachtergrond. Het project belooft het samengaan van artistieke expressie in een breed participatief project.