Stadsdichter Maud Vanhauwaert en Rooftoptiger voltooien Toren van Babel met gedicht in zeventien vertalingen ADA

22 september 2019

18u06 1 Antwerpen Na drie maanden bouwen, honderden helpen handen en talen bereikt het project van stadsdichter Maud Vanhauwaert ‘Toren van Babel’ zijn hoogste punt. Zondag werd de toren officieel ingehuldigd met een nieuw stadsgedicht in zeventien talen.

Tijdens de zomermaanden nodigde stadsdichter Maud Vanhauwaert in de Toren van Babel interessante gasten uit in de praatsalons Droesems. Elke zondag konden bezoekers er genieten van gesprekken rond meertaligheid. Bovendien konden ze elk weekend ook deelnemen aan verschillende ateliers of samen verder aan de toren bouwen.

Op de achtste en laatste droesem praat Maud Vanhauwaert met onder meer Jeroen Olyslaeghers en Hind El Jadid over meertaligheid in vele facetten en wordt het stadsgedicht ‘Toren van Babel’ onthuld. Het oorspronkelijke gedicht van Maud werd op de voorbije droesems zeventien keer vertaald, met alle verschuivingen in betekenis van dien. Het finale stadsgedicht is de combinatie van alle zeventien vertalingen. De toren fungeert bovendien als audio-installatie, gemaakt door geluidskunstenaar en muzikant Alec De Bruyn.

Volgens de legende is de Toren van Babel nooit afgeraakt omdat de mensen verschillende talen spraken en elkaar niet meer konden verstaan. Kunstenaarscollectief Rooftoptiger en stadsdichter Maud Vanhauwaert keren het verhaal om: ze willen samen met Antwerpen bewijzen dat, net dankzij de verschillen, je tot een echt magische toren kan komen waarin talen rondzingen en culturen elkaar ontmoeten. In het spanningsveld tussen taalverwarring en poëzie, bouwden ze een toren die de Antwerpse gemeenschappen dichter bij elkaar brengt.