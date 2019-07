Stadsdichter Maud Vanhauwaert bouwt samen met Antwerpenaars Toren van Babel ADA

02 juli 2019

12u51 0 Antwerpen Kunstenaarscollectief Rooftoptiger en stadsdichter Maud Vanhauwaert slaan de handen in elkaar en bouwen samen een Toren van Babel. Samen willen ze bewijzen dat Antwerpen net dankzij de vele verschillen tot een magische toren kan komen waarin alle talen rondzingen en culturen elkaar ontmoeten.

Volgens de legende is de toren van Babel nooit afgeraakt omdat de mensen verschillende talen spraken en elkaar niet meer konden verstaan. Kunstenaarscollectief Rooftoptiger en stadsdichter Maud Vanhauwaert keren het verhaal om: ze willen samen met Antwerpen bewijzen dat, net dankzij de verschillen, je tot een echt magische toren kan komen waarin alle talen rondzingen en culturen elkaar ontmoeten. In het spanningsveld tussen taalverwarring en poëzie, bouwen ze een toren die de Antwerpse gemeenschappen dichter bij elkaar brengt.

Na de kick-off wordt er in de maand juli verder gewerkt aan de toren. De grote toren wordt opgetrokken uit bamboe en hout. Iedereen is welkom om mee te bouwen op de Open Bouwdagen op zaterdag 13, 20 en 27 juli tussen 14 en 18 uur.

Vanaf augustus volgen er dan SamenSessies op zaterdag, een diverse reeks van ateliers rond meertaligheid, poëzie en het verder vormgeven van de toren en er zal ook internationaal gekookt worden. Op elke zondag in augustus en september host Maud Vanhauwaert een ‘Droesem’, een gezellig praatsalon met gasten. De Droesems vormen een feestelijke round-up van de week, en willen de toeschouwers prikkelen om in te stappen in het project. Op de Droesems wordt er wekelijks ook een stukje van het nieuwe stadsgedicht prijsgegeven, dat meegroeit met de toren.

Tot slot wordt de toren ook een geluidskunstwerk op basis van anderstalige gedichten die Maud Vanhauwaert verzamelde tijdens het aanloopproject Radio Babel. De creatieve ateliers en andere activiteiten rondom de Toren van Babel en het stadsgedicht zijn gratis toegankelijk.

De kick-off vindt plaats op zondag 7 juli, van 14 tot 16 uur, Slachthuissite aan ingang Damhof, 2060 Dam Antwerpen