Stadsbrouwerij De Koninck opent zomerbar ‘summer BREW’ Annelin Marien

07 juli 2020

14u02 0 Antwerpen Er komt weer leven in de brouwerij: na enkele stille jaren in de pop-uploods van De Koninck, komt de brouwerij op de proppen met een gloednieuwe zomerbar. Summer BREW wil met de groene buitenplaats en ontdekkingstuin voor kinderen een #staycation-hotspot zijn voor buren, families en vrienden uit de ruime Berchemse omgeving.

De pop-uploods van stadsbrouwerij De Koninck in de Boomgaardstraat verwelkomt een nieuwe bewoner. Komende vrijdag 10 juli opent summer BREW er de deuren, en dat nog tot en met 27 september. Op de menukaart van het familievriendelijk concept staan centraal: biertjes van De Koninck en gerechten met ambachtelijke producten van de buren van de brouwerij, zoals De Laet & Van Haver, Jitsk en Kaasaffineurs Van Tricht.

“De keuken bij summer BREW is ruw en puur: streetstyle mét ballen", stelt Toon De Bock van Ruigg Catering. “In een foodbakje van gerecycleerd materiaal krijg je bijvoorbeeld organische maistortilla’s, gerookte spare ribs 'thai style’ of gepofte zoete aardappel met kikkererwtencurry en tahindressing. Als dessert zijn er de organische thuisgemaakte ijsjes van Jitsk.”

Kwajongen

“Pas helemaal op het einde van de lockdown en mede dankzij de recente versoepelingen werd de knoop doorgehakt om summer BREW daadwerkelijk te laten doorgaan”, vertelt mede-organisator Seppe Slaets van BUZZ. “Het was een huzarenstukje om alles in orde te krijgen, maar het is gelukt, en summer BREW kreeg een geheel eigen, zeer uitgesproken karakter mee, een beetje een kwajongen. We beschikken hier over enorm veel plek, waardoor we zelfs met een paar honderd bezoekers social distancing kunnen garanderen. Met enorm respect ook voor de omgeving: we maken het nooit te laat en stewards op straat zorgen dat alles rustig verloopt.”