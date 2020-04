Stadsbrouwerij De Koninck levert versgetapt bier aan huis Annelin Marien

07 april 2020

11u41 0 Antwerpen Er is weinig leven in de brouwerij nu De Koninck geen brouwerijbezoeken meer mag geven en de bar leeg is. Wie tóch niet kan wachten op een Bolleke, kan vanaf nu bier aan huis laten leveren.

Met de Vespa komt Stadsbrouwerij De Koninck nu tot bij je thuis met versgetapt bier. Het gaat om een combipakket met twee crowlers, éénliter blikken, met daarin Tripel d’Anvers en een Bolleke. Er werd dit weekend geleverd in de postcodes 2018 en 2000. Vanaf dinsdag 7 april kan je opnieuw een bierpakket bestellen, deze keer met levering in postcode 2600. Woon je niet in Berchem? Geen nood, je kan de crowlers bestellen en ook gewoon zelf ophalen op de brouwerij.

Info en bestellen kan op www.dekoninck.be.