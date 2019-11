Stadsbestuur sluit drugscafé in Antwerpen-Noord BJS

27 november 2019

13u47 0 Antwerpen Het Antwerpse schepencollege heeft op basis van een besluit van burgemeester Bart De Wever (N-VA) beslist om café Sazlik in de Diepestraat in Antwerpen-Noord voor een maand te sluiten wegens drugshandel. De zaak blijft gedurende één maand, tot en met 24 december, dicht.

Bij een controle werd een man met een kleine hoeveelheid cocaïne betrapt nadat hij op het terras van het café iets had gekocht dat door een andere man uit het café was gehaald. Die laatste was bovendien al bij de politie gekend voor cocaïneverkoop. De koper legde ook bekentenissen af.

In het café zelf trof de politie ook nog eens een handtas aan met daarin vijf zakjes met coke die qua uiterlijk en inhoud identiek waren aan het zakje dat de koper bij zich had. Op camerabeelden van de zaak was te zien dat een vrouw, de vriendin van de vermoedelijke verkoper die bovendien zelf ook gekend staat voor drugsfeiten, vlak voor de transactie in kwestie iets uit de handtas nam. Het café werd na die vaststellingen verzegeld.

Volgens de politie vergemakkelijkt de eigenaar van het café drugshandel door zijn zaak onbeheerd achter te laten. “De aanwezigheid van deze zaak zorgt voor een duidelijk gevaar voor verstoring van de openbare orde in een buurt die al langere tijd gebukt gaat onder drugproblematiek”, besluit het stadsbestuur. “Een sluiting van een maand is noodzakelijk om de drughandel te ontmoedigen en de openbare veiligheid te garanderen en druggebruikers, -kopers en/of -verkopers te ontmoedigen.”