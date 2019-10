Stadhuis zal na restauratie in 2021 ‘open’ huis worden: stad zoekt exploitant PhT

25 oktober 2019

17u58 0 Antwerpen Op de heropening van het Antwerps stadhuis moeten we wellicht nog tot de tweede helft van 2021 wachten, maar intussen zoekt het stadsbestuur naar een exploitant voor een groot stuk van de gelijkvloerse verdieping en de kelder. Een beperkte horeca-invulling is mogelijk, maar wel zonder warme keuken.

Het stadhuis was van bij de bouw in de zestiende eeuw een ‘open huis’. Zo werden er tot 45 winkels en magazijnen op de benedenverdieping verhuurd. De publieke functie verdween vanaf 1851. De gigantische restauratie van het stadhuis luidt een nieuw ‘open’ tijdperk in. Zo wil de stad passanten en toeristen laagdrempelig naar het gebouw toe leiden. De centrale toegang op de Grote Markt wordt opnieuw de vaste hoofdingang.

AG VESPA, het stedelijk vastgoedbedrijf, lanceert nu een marktoproep. De kandidaat-uitbaters moeten wel rekening houden met een aantal voorwaarden. Voorbeelden zijn een respectvolle omgang met het historisch erfgoed, de uitstraling en de belevingswaarde van het gebouw. Kortom: een exploitant moet voor een meerwaarde zorgen.

De beschikbare ruimte is niet min: 447 vierkante meter op de gelijkvloerse verdieping én een polyvalente ruimte van 100 vierkante meter in de kelder. De centrale foyer kan wel enkel worden gebruikt buiten de werktijden in het stadhuis.

Aan de restauratie van het stadhuis hangt een prijskaartje van circa 30 miljoen euro.