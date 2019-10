Stadhuis kleurt roze tegen borstkanker AMK

21u55 0 Antwerpen Wie vanavond nog op de Grote Markt komt, kan het stadhuis in een nieuwe ‘outfit’ bewonderen. Tot middernacht kleurt het stadhuis namelijk roze, in kader van de solidariteitsactie ‘Pink Cities’.

Vandaag wordt het stadhuis van zonsondergang tot middernacht in het roze verlicht. Zo wil de stad meehelpen het taboe rond borstkanker te doorbreken en mensen te sensibiliseren. Oktober is internationale borstkankermaand. Pink Ribbon, de nationale organisatie in de strijd tegen borstkanker, organiseert de actie ‘Pink Cities’ waarbij ze zoveel mogelijk bekende Belgische steden roze wil laten oplichten op 1 oktober. Doel is borstkankerawareness creëren en mensen sensibiliseren voor tijdige opsporing. In België wordt één op negen vrouwen in de loop van haar leven getroffen door borstkanker. De stad Antwerpen werkt mee aan dit initiatief, en zo is het stadhuis van zonsondergang tot middernacht volledig roze.