Stad zoekt jonge fietsers om hulde te brengen aan slachtoffers WO II Jan Aelberts

22 augustus 2019

17u53 0 Antwerpen Antwerpen is op zoek naar jonge fietsers die portretten van de WOII-slachtoffers van de Kazerne Dossin en Fort Breendonk naar het Stadspark willen brengen. Op die manier wil Antwerpen op 8 september, de zondag van het bevrijdingsweekend, de gedeporteerden herdenken.

In 2019 is het 75 jaar geleden dat Antwerpen bevrijd werd. Dat herdenkt de stad tijdens de Bevrijdingsdagen. Op zondag 8 september vinden in Kazerne Dossin en Fort Breendonk rondleidingen en workshops voor jongeren plaats. Ze komen er meer te weten over de mensen die naar hier gedeporteerd werden.

Bovendien kunnen de jongeren helpen om deze Antwerpenaars symbolisch terug thuis te brengen door in colonne met hun portret naar het Stadspark te fietsen. Daar worden alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog die dag plechtig herdacht.

Grenadier Guards

Jongeren kunnen zich individueel of samen met de scouts- of chiromakkers of vrienden van een andere vereniging inschrijven. In een groep van 75 deelnemers fietsen ze onder begeleiding naar het Stadspark. Daar worden ze ontvangen door de burgemeester en de band van de Grenadier Guards, één van de oudste en meest iconische regimenten van het Britse leger. De band zelf bestaat al meer dan 300 jaar en speelt de muziek bij Buckingham Palace tijdens de wissel van de wacht.

Er is gratis vervoer van het Centraal Station naar Fort Breendonk of Kazerne Dossin. In de voormiddag staat een rondleiding en workshop op het programma, namiddag de fietstocht. Die komt om 14.40 uur aan in het Stadspark. Inschrijven kan nog tot 31 augustus via protocol@antwerpen.be. De activiteit is gratis. Stad Antwerpen voorziet in fietsen vanaf het vertrekpunt.