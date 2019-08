Stad zoekt jobstudenten voor bibs, musea en zwembaden Jan Aelberts

05 augustus 2019

10u06 0 Antwerpen Stad Antwerpen is opnieuw op zoek naar jobstudenten voor het najaar, de herfst- en kerstvakantie. Er staan zo’n 20 verschillende vacatures in de aanbieding.

“Er zijn uiteenlopende vacatures voor weekdagen, weekends of schoolvakanties: redders, administratieve krachten, onthaalmedewerkers, zaalwachters en meer”, klinkt het bij de stad. “Als jobstudent kom je terecht op een van de vele werkplekken van de stad; een bib, Den Bell, een stadsloket, een museum, een zwembad of een andere plek in Antwerpen.”

Solliciteren kan tot en met zondag 11 augustus en wel hier.