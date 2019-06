Stad zet paardenkoetsen verplicht op stal door de hitte BJS

24 juni 2019

15u50 5 Antwerpen Het is zweten en puffen geblazen. Omdat ook dieren last van de hitte ondervinden, heeft Antwerps schepen voor Dierenwelzijn Fons Duchateau (N-VA) beslist om de koetspaarden de hele week op stal te houden.

Het Brugse stadsbestuur ontving het afgelopen weekend honderden mails met de vraag om tijdens de aangekondigde hittegolf de koetspaarden op stal te houden. Toch besliste de burgemeester Dirk De fauw om de koetsiers zélf de keuze te laten. “Mijn bezorgdheid gaat eerst en vooral uit naar de senioren”, liet de burgervader optekenen.

Een heel ander geluid in Antwerpen, waar schepen voor Dierenwelzijn Fons Duchateau (N-VA) maandagochtend liet weten dat de ritjes met de toeristische paardenkoetsen in de binnenstad de hele week worden geschrapt. Ook Duchateaus mailbox puilde uit van de berichten van ongeruste burgers.

We moeten opletten met vanuit een menselijk oogpunt naar dieren te kijken. Het is niet omdat wij aan het puffen zijn van de hitte, dat paarden dat noodzakelijk ook doen

Koetsier Micha Nizovets

“Logica zelve”

Koetsier Micha Nizovets, een Wit-Rus die al ruim 40 jaar in Antwerpen woont, begrijpt dat Duchateau de maatregel afkondigt. “Als er zoveel ongeruste mails komen, is het logisch dat er actie wordt ondernomen” zegt hij. “Gelukkig ondervind ik er geen last van de maatregel: ik rij deze week toch niet uit. Het zijn examens en dan is het rustig in de binnenstad. Tijdens de zomervakantie ben ik er wel. Hopelijk mag mijn paard tegen dan wél van stal.”

Micha Nizovets zegt dan wel begrip te hebben, helemaal overtuigd van het nut van de maatregel is hij niet. “We moeten opletten met vanuit een menselijk oogpunt naar dieren te kijken”, zegt hij. “Het is niet omdat wij aan het puffen zijn van de hitte, dat paarden dat noodzakelijk ook doen. Zolang paarden genoeg te drinken hebben, en geen té zware inspanningen leveren (lees: lange ritten doen), kunnen ze volgens mij goed tegen de warmte. Ik heb mijn paard nu al 25 jaar en heb tijdens warme dagen nog nooit gezondheidsproblemen opgemerkt. Mensen die daar anders over denken, mogen gerust een dierenarts langssturen. Want voor alle duidelijkheid: ik ben een grote dierenvriend.”

De maatregel van Duchateau geldt voor de rest van de week. Daarna volgt een evaluatie.