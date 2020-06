Stad zet fonteinen droog, maar maakt uitzondering voor speelfonteintjes zoals Spoor Noord PhT

28 juni 2020

11u28 4 Antwerpen De Antwerpse fonteinen blijven deze zomer droog, tenzij het waterpeil zich snel zou herstellen. Gelukkig is er een uitzondering: de speelfonteintjes in Park Spoor Noord en het centrum van Ekeren zorgen wel voor waterplezier. “Het gaat in dat geval om het welzijn van kinderen. Bij grote warmte verkleint water het risico op oververhitting”, zegt gouverneur Cathy Berx.

Alles wat niet-essentieel waterverbruik is, moet zoveel mogelijk aan banden worden gelegd, zo stelt de Vlaamse droogtecommissie. “Vanuit de provincie is onze boodschap sowieso om zuinig met water om te springen”, zegt Cathy Berx. “Ook al geldt er momenteel nog geen sproeiverbod. Het is dus beter om sierfonteinen niet te laten werken. Voor speelfonteinen is er geen beperking.”

De fontein van het Brabo-standbeeld op de Grote Markt werkte vrijdag wel eventjes. Maar dat was volgens het stadsbestuur een test. De leidingen moeten soms worden doorgespoeld. Antwerpen bekijkt ook of er op termijn kan worden overgeschakeld op gefilterd regenwater in plaats van drinkwater voor de fonteinen.