Stad zet enkele verkeerslichten voltijds op knipperstand voor vlottere verkeersstroom ADA

15 april 2020

15u19 0 Antwerpen De verkeersstroom door Antwerpen is door de coronamaatregelen fel geslonken. Daarom heeft de stad Antwerpen beslist een aantal verkeerslichten voltijds op knipperstand in te stellen. Dat moet zorgen voor een vlotte doorstroom.

“Het verkeersvolume is als gevolg van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan enorm gedaald. We passen de verkeerslichten daar waar het op een veilige manier kan aan om de doorstroming voor alle weggebruikers te vergemakkelijken”, verduidelijkt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis.

In het district Antwerpen gaat het om de kruispunten Kasteelpleinstraat – Begijnenstraat, Kronenburgstraat – Volkstraat, Kloosterstraat – Scheldestraat – Vlaamsekaai, Groenplaats – Groenkerkhofstraat en het kruispunt van de Lombardenvest – Kammenstraat – Nationalestraat. In Merskem gaat het om het kruispunt Gildestraat – Stella Marisstraat en in Ekeren om het kruispunt Veltwijcklaan – Alfons Jeurissenstraat.

Dit zijn kruispunten die ‘s nachts sowieso al op knipperstand werden gezet. Omdat de verkeersvolumes momenteel niet veel verschillen overdag, kan de stad op die manier een inschatting maken wat betreft verkeersveiligheid.

De stad onderzoekt of nog meer verkeerslichten in aanmerking komen om op knipperstand te gaan.