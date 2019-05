Stad zet eerste ‘meegroeiwoning' te koop BJS

28 mei 2019

17u42 2 Antwerpen AG Vespa, de vastgoedbeheerder van de stad Antwerpen, heeft in de Lange Kongostraat in Antwerpen-Noord voor de eerste keer een ‘meegroeiwoning’ te koop gezet. Vraagprijs: minimum 220.000 euro.

Een meegroeiwoning is een compacte woning waarbij uitbreidingsopties meteen mee worden uitgedacht en vergund. Dat kan bijvoorbeeld een dakvolume zijn voor een extra slaapkamer of een achterbouw voor meer leefruimte. Zo kan de woning meegroeien met haar bewoners.

Met de alternatieve woonvorm wil AG Vespa inspelen op maatschappelijke trends ZOALS de snelle bevolkingsgroei, de vergrijzing, veranderende gezinssamenstellingen en de nood aan betaalbare en kwalitatieve woningen.

AG Vespa werkt momenteel aan een tweede meegroeiwoning in de Touwstraat in Antwerpen Noord. De ruwbouw stond al in enkele dagen recht dankzij het prefabbouwsysteem. De tweede woning zou voor september 2019 helemaal klaar moeten zijn.