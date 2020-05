Stad wordt eigenaar van de watervlakken van de stadshaven ADA

04 mei 2020

11u01 0 Antwerpen De stad Antwerpen wordt in de nabije toekomst eigenaar van de watervlakken van het Asiadok, Kempisch Dok, Kattendijkdok, Houtdok-Zuidzijde en Bonapartedok en van de landvlakken Kempeneiland en Asiadok-Oostkaai. Dat is vastgelegd in een overeenkomst tussen het Havenbedrijf en de stad Antwerpen, die nu ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

De overdracht van het gebied Eilandje van het Havenbedrijf aan de stad is opgestart in 2009. Om rekening te houden met onder andere restauratiewerkzaamheden aan de kaaimuren en de nog aanwezige havenactiviteiten wordt de overdracht in fasen uitgevoerd onder de vorm van logische deelgebieden: Oude Dokken, Montevideowijk, Cadixwijk, het Droogdokkeneiland, het Kempeneiland, het gebied Asiadok-Oostkaai en het Mexico-eiland. Na het grootste deel van de landzijde zijn nu de watervlakken aan de beurt.

“Met deze officiële overdracht krijgt de Antwerpenaar de watervlakken van de stadshaven grotendeels terug. De stad wordt zo de voornaamste eigenaar van de gehele waterzijde en kan zo garant staan voor een uniform beleid. Met deze beslissing kunnen we bovendien een versnelling hoger schakelen in de verdere uitrol van de innovatieve stadshaven. Het Kempeneiland willen we immers inzetten als katalysator om de transitie van het gebied op gang te trekken”, zegt Annick De Ridder, schepen voor voor haven, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening.