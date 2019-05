Stad wil naar rookvrije speel- en sportterreinen philippe truyts

25 mei 2019

13u50 3 Antwerpen De meerderheidspartijen N-VA, sp.a en Open Vld dienen maandag in de Antwerpse gemeenteraad een motie in om speel- en sportterreinen zoveel mogelijk rookvrij te maken. Het voorstel past in het project ‘Generatie Rookvrij’ van Kom op tegen Kanker. “Let wel, het gaat niet om een verbod”, beklemtoont Johan Klaps (N-VA).

Donderdag sloot Deurne zich als eerste district aan bij Generatie Rookvrij. Districtsraadslid Kevin Engelen (N-VA) kreeg unaniem steun op alle banken voor zijn voorstel. Maandag volgt wellicht ook de stad Antwerpen dat voorbeeld. “We hopen op een consensus over meerderheid en oppositie heen”, zegt Johan Klaps, fractieleider van N-VA.

“Studies tonen aan dat kinderen die zien roken gemakkelijker de stap zetten naar de sigaret”, stelt Kevin Engelen. “Je moet roken dus zoveel mogelijk uit het zicht van de jeugd houden. Als district gaan we samenzitten met lokale organisatoren en sportclubs om initiatieven op te zetten die speel- en sportsites rookvrij maken. Een voorbeeld is het Springfestijn deze zomer in Deurne.”

Johan Klaps: “In dogma’s hebben we geen zin. We hebben al veel weg afgelegd. Dit is gewoon een volgende stap. Vanaf dit seizoen mag je bijvoorbeeld niet meer roken op het terrein van openluchtzwembad De Molen op Linkeroever. Een rookvrije zone kun je in het reglement zetten van sites die de stad zelf uitbaat.”