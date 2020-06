Stad wil alcoholmisbruik in openbare ruimte aan banden leggen ADA

20 juni 2020

10u21 0 Antwerpen Sinds de coronacrisis wordt er meer alcohol geconsumeerd in de openbare ruimte. Dat gaat soms gepaard met openbare ordeverstoring en/of overlast. Om hiertegen te kunnen optreden, voegt de stad Antwerpen een nieuwe paragraaf toe aan de politiecodex die stelt dat het verboden is om alcoholhoudende dranken te gebruiken in de openbare ruimte, als hierdoor de openbare orde wordt verstoord.

Het college legt aan de gemeenteraad een nieuwe paragraaf in de politiecodex ter goedkeuring voor. Hierin staat dat het verboden is om alcoholhoudende dranken te gebruiken in de openbare ruimte, indien hierdoor de openbare orde wordt verstoord of indien er openbare overlast mee gepaard gaat.

Deze nieuwe paragraaf in artikel 101quater zal de toezichtsdiensten de mogelijkheid bieden om sneller op te treden in geval van alcoholgebruik in de openbare ruimte gepaard gaande met openbare ordeverstoring en/of overlast. “Zo kan ook de evolutie naar openbare dronkenschap voorkomen worden en de daarmee samenhangende overlast en openbare ordeverstoring beperkt worden. De algemene strafbaarstelling van alcoholgebruik gepaard gaande met overlast biedt bovendien de mogelijkheid om personen die herhaaldelijk geverbaliseerd worden en dus risicogedrag vertonen, sneller naar hulpverlening te oriënteren of op te volgen via de gespecialiseerde stedelijke diensten”, zegt de stad.

Na goedkeuring op de gemeenteraad van 29 juni gaat deze wijziging in.