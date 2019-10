Stad werkt met UGent en VUB om praktijktesten tegen discriminatie uit te werken ADA

04 oktober 2019

15u25 2 Antwerpen Onderzoekers van de UGent en VUB zullen praktijktesten ontwikkelen die discriminatie omwille van leeftijd, geslacht, origine, beperking en geaardheid op de professionele huurmarkt en de arbeidsmarkt moeten tegengaan. De stad zocht, en vond nu, een partner om die ambitie waar te maken.

Het Antwerpse bestuursakkoord bevat een duidelijke ambitie rond het tegengaan van discriminatie omwille van leeftijd, geslacht, origine, beperking en geaardheid op de professionele huurmarkt en de arbeidsmarkt. Om het probleem in kaart te brengen en om daarna gericht aan de slag te kunnen gaan zullen er in Antwerpen praktijktesten uitgevoerd worden op de professionele huurmarkt en arbeidsmarkt.

Voor de uitvoering van deze praktijktesten zocht de stad via een oproep naar een partner. Het college besliste vandaag de uitvoering toe te wijzen aan het onderzoeksteam van prof. Stijn Baert van deVakgroep Economie van de UGent en prof. Pieter-Paul Verhaeghe van de Vakgroep Sociologie van de VUB. Beide onderzoekers hebben ruime ervaring met de uitvoering van praktijktesten, op respectievelijk de arbeidsmarkt en de woningmarkt. Ze bundelden hun expertise en dienden samen een offerte in.

“De praktijktesten zijn slechts één van de tools die de stad zal inzetten in wat een breed beleid rond non-discriminatie moet worden. Als stadsbestuur willen we ons engagement waarmaken om ook in andere beleidsdomeinen zoals sport, loketwerking, vrijetijdsbesteding en onderwijs een sterk beleid te voeren tegen alle vormen van discriminatie”, zegt schepen voor Gelijke Kansen Karim Bachar.

Op basis van de resultaten van een nulmeting en een bevraging van de stakeholders, zullen de onderzoekers beleidsaanbevelingen formuleren om de discriminatie terug te dringen. Het effect daarvan meten ze vervolgens in opvolgmetingen.