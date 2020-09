Exclusief voor abonnees Stad werkt aan plan voor nieuwe stadscamping op Linkeroever: “Park Middenvijver is een prachtige locatie” CVDP

16 september 2020

12u53 0 Antwerpen Voor de locatie van de nieuwe stadscamping op Linkeroever is een ruimtelijk uitvoeringsplan in opmaak. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om dat plan voorlopig vast te stellen. Na deze beslissing volgt het openbaar onderzoek. De bedoeling is om het plan definitief vast te stellen in het voorjaar van 2021.

De stad Antwerpen wil een nieuwe stadscamping realiseren in Linkeroever, in de noordoostelijke hoek van Middenvijver, ter hoogte van de Halewijnlaan en de Willem Gijsselsstraat. Alvorens een private uitbater hier aan de slag kan, moet de plek een andere ruimtelijke bestemming krijgen: die van recreatiegebied met verblijfmogelijkheden. Hiervoor is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) in opmaak.

