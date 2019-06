Stad verwijderde al rupsennesten uit 314 bomen (en er zijn er nog heel wat te gaan) ADA

27 juni 2019

14u55 0 Antwerpen De eikenprocessierups is in haar piekperiode gekomen. Over enkele weken veranderen ze in nachtvlinders, maar in tussentijd kunnen de brandharen van de rups bij contact jeuk en irritatie veroorzaken. In de stad Antwerpen werden al uit 314 bomen rupsennesten verwijderd.

Eikenprocessierupsen zitten vooral in eikenbomen. Ze hebben brandharen die bij aanraking kleine brandwonden aan de huid of irritatie aan ogen en luchtwegen kunnen veroorzaken. Bomen met nesten worden afgespannen met een wit-rood lint, daar blijft je best uit de buurt. Als je toch in contact komt met rupsen of brandharen, spoel je de huid of ogen goed met water.

De stad ontving tot nu toe meldingen over 75 locaties waar de beestjes gesignaleerd werden en in totaal werden er 314 bomen rupsvrij gemaakt. Schepen voor stads- en buurtonderhoud Fons Duchateau: “De rupsen bevinden zich niet enkel in parken, maar ook in straatbomen of op pleinen. Omdat ze meestal hoog in de bomen zitten, is het niet evident de nesten uit te roeien. Het is erg belangrijk dat burgers niet zelf proberen de eikenprocessierupsen te bestrijden.”

Meer rupsen

De bestrijding van de rupsen is bezig sinds 4 juni. Door de warme zomer vorig jaar zijn er nu veel meer rupsen aanwezig. Alle meldingen die bij de stad binnenkomen, worden onderzocht en ingeseind bij een gespecialiseerde firma. De nesten worden binnen de 5 werkdagen manueel uit de bomen gehaald en vernietigd. Tijdens drukke periodes kan de verwerkingstijd oplopen, afhankelijk van de urgentie. Grote nesten in de buurt van (wandel)wegen, fietspaden en speelterreinen worden met prioriteit weggehaald. Kleinere nesten die zich hoog in de bomen of in dichtbegroeid bos bevinden, zijn minder prioritair.

Bij lichte symptomen is geen behandeling nodig. Wie last heeft van hevige jeuk, raadpleegt best een apotheker (anti-jeuk middelen). Bij ernstige klachten, ademhalingsmoeilijkheden raadpleeg je best je huisarts. Meer informatie over de gezondheidseffecten van de eikenprocessierups vind je op www.eikenprocessierups.be.