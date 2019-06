Stad verlengt toegangsverbod vrachtwagens in Borgerhout en Kievitwijk bij begin en einde schooldag Philippe Truyts

21 juni 2019

16u58 3 Antwerpen Vrachtwagens van meer dan 3,5 ton moeten nog zeker tot juni 2020 wegblijven uit oud-Borgerhout bij het begin en het einde van de schooldag. Het college besliste vrijdag om het proefproject met een jaar te verlengen. Tellingen en meldingen tonen aan dat er nog steeds vrachtwagens rondrijden tijdens de verboden uren.

De stad voerde in september vorig jaar een toegangsbeperking in op schooldagen van 7.30 tot 9 uur en van 15 tot 17 uur (op woensdagmiddag van 11.30 tot 13 uur). De zone strekt zich ruwweg uit tussen de Plantin en Moretuslei en de Turnhoutsebaan (Borgerhout) én in de Kievitwijk (Antwerpen). Begin dit jaar werd het proefproject geëvalueerd aan de hand van verkeerstellingen, meldingen van bewoners en bevragingen van scholen, handelaars, staddiensten en leveranciers.

Wat met bouwwerven?

Het verbod betekent niet dat er dan geen vrachtwagens (+3,5 ton) meer rijden. “Dat heeft onder meer te maken met de vele bouwwerven en infrastructuurwerken in de zone”, stelt het rapport. “Deze werken geven geen juist beeld van het normale aandeel zwaar vrachtverkeer. Bovendien geldt enkel een toegangsverbod. Vrachtwagens mogen de zone wel uitrijden.”

Eén en ander heeft gevolgen voor de handhaving van het verbod. Overtredingen kunnen enkel worden vastgesteld ter hoogte van de toegangspoorten tot de zone. Niet in de zone zélf. Wettelijk is het nog niet mogelijk om aan handhaving te doen met ANPR-camera’s (nummerplaatherkenning, wat bijvoorbeeld voor de LEZ wordt gebruikt, red.). Het rapport beveelt daarom een wetswijziging aan.

In de logistieke sector is er begrip voor de maatregel. De bevraging toont aan dat heel wat handelaars en bedrijven de leveranciers op een ander tijdstip lieten komen. Er werd soms ook gekozen voor kleinere voertuigen.

Geen andere buurten

Het stadsbestuur rolt het verbod voorlopig niet uit naar andere buurten. “De impact zou dan veel groter worden, aangezien het vrachtverkeer dan minder uitwijkmogelijkheden heeft.”

Voor het meten van het effect op de verkeersveiligheid is het nog te vroeg. “Voor een goede analyse heb je twee tot drie jaar ongevalsstatistieken nodig”, besluit schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA).