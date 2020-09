Stad verbiedt dopen en cantussen voor Antwerpse studenten door corona



Caroline Van de Pol

09 september 2020

15u42 0 Antwerpen Vanwege corona besliste het stadsbestuur in overleg met de hogere onderwijsinstellingen dat studentendopen en -cantussen voorlopig niet kunnen doorgaan. De stad zorgt wel voor een enthousiaste verwelkoming met veilige alternatieven.

Antwerpen verwelkomt tussen 18 en 25 september meer dan 50.000 hogeschool- en universiteitsstudenten verspreid over bijna 30 campussen. Voor studenten was het afgelopen academie- of schooljaar een zeer uitdagende periode, en ook het komende jaar wordt anders dan anders. Door COVID-19 kan de stad momenteel geen cantussen, studentendopen of andere studentenrituelen toelaten. Ook grote feestelijkheden zoals Studay zullen niet onder hun gekende vorm kunnen doorgaan. Het stadsbestuur kan nog geen timing kleven op het mogelijk hernemen van de studentenactiviteiten.

Schepen voor onderwijs Jinnih Beels: “Corona is op dit moment nog te onvoorspelbaar. Ik wil studenten ook geen valse hoop geven: ze moeten ervan uitgaan dat het dit schooljaar niet meer kan. In het beste geval kunnen we richting tweede semester bekijken, afhankelijk van de situatie op dat moment uiteraard, of nog iets mogelijk is. Maar we blijven daarover in dialoog gaan met de studenten. Dat deden we nu ook al om deze maatregelen te duiden.”

Warm welkom

Toch mogen de Antwerpse studenten een warm en enthousiast welkom verwachten. De stad heeft afgelopen zomer samen met haar partners gewerkt aan alternatieven. “Onze stad heeft veel te bieden, ook aan studenten. We willen ze ook een stuk dat groepsgevoel dat veel studenten ervaren tijdens hun studieloopbaan toch nog proberen meegeven, maar op een veilige manier,” zegt Beels. “Daarom bieden we hen onder meer een uitgebreid en gevarieerd alternatief aanbod vanuit de stad.”

Student & Antwerpen (STAN) en haar partners slaan de handen in elkaar om studenten niet op één studentendag maar op verschillende dagen en weken te verwelkomen, onder de noemer StuDays. Hiervoor zetten heel wat Antwerpse organisaties hun deuren vanaf 17 oktober coronaproof open voor studenten. Vanaf 14 september groeperen de stad, onderwijsinstellingen, cultuur- en sporthuizen en nog veel meer partners hun aanbod voor studenten in de stad op de website www.studays.be.