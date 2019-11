Stad start proefproject om water beter te laten infiltreren in ondergrond ADA

15 november 2019

14u56 0 Antwerpen De stad start een proefproject om meer water te laten doorsijpelen naar de ondergrond. De parkeerplaatsen op de Quinten Matsijslei aan de zijde van het Stadspark krijgen daarvoor grasdallen in plaats van ondoorlatend asfalt.

Van 18 tot 29 november loopt de eerste fase van de onthardingswerken. Het asfalt van de parkeerstrook op de Quinten Matsijslei richting Van Eycklei - tussen de Lange Kievitstraat en de Jacob Jacobstraat- wordt verwijderd en vervangen door grasdallen. Grasdallen zijn holle tegels van beton waarin nadien teelaarde en graszaad komt. Via de voegen en openingen kan het regenwater terug naar de bodem vloeien. De resultaten worden nauwgezet opgevolgd en de conclusies ervan dienen als startpunt voor nieuwe proefprojecten. Na deze eerste fase zullen in de loop van 2020 ook nog parkeerstroken aangelegd worden in waterdoorlatende betonstraatstenen en in kasseien met waterdoorlatende voegen.

Afgelopen zomer is nogmaals gebleken hoe belangrijk water is in steden om voor voldoende afkoeling te zorgen. Ook ontharding speelt een rol, zodat het grondwaterpeil beter aangevuld wordt en bij hevige regenval minder straten overstromen. Bijna 70 procent van de Antwerpse binnenstad is momenteel echter verhard.

Meten en evalueren

Schepen voor Openbaar Domein Claude Marinower: “Recent hebben we een waterplan voor de stad opgemaakt en goedgekeurd. Daarin staan verschillende ideeën en mogelijkheden om water te laten infiltreren in de ondergrond en zo het grondwaterpeil te herstellen en het rioolstelsel te ontlasten. Eén daarvan is het ontharden van straten en pleinen. Met welk materiaaltype we dat best aanpakken bij parkeerstroken in de binnenstad, zullen we nu onderzoeken met dit proefproject. We meten en evalueren regelmatig na de heraanleg hoe snel het hemelwater de grond in dringt en hoe het grondwaterpeil in de nabije omgeving hierdoor stijgt. Zo komen we te weten welke maatregel het best werkt voor waterinfiltratie, en op termijn ook voor het tegengaan van overstromingen.”

Ter hoogte van de werken neemt de aannemer het rijvak naast de parkeerstrook in, zodat hij snel, vlot en veilig kan werken. Ook geldt dan een parkeerverbod in de zone. Nadien zijn het rijvak en de parkeerplaatsen terug beschikbaar.