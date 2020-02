Stad sluit zwembad Arena omdat stukken van plafond loshangen PhT

04 februari 2020

20u26 0 Antwerpen Tegenslag voor de clubs, de scholen en de recreatieve zwemmers: de stad heeft het zwembad Arena dinsdag ontruimd en voor onbepaalde tijd gesloten. Dat bevestigt de stad Antwerpen. Aan het vals plafond hingen een aantal losse stukken.

Volgens Kris Goossenaerts, woordvoerder van Sportschepen Peter Wouters (N-VA) komt er nu verder onderzoek. Wellicht zal het plafond worden hersteld. “We hopen dat het zwembad op korte termijn heropent. De sluiting is een preventieve maatregel. Er zijn geen stukken naar beneden gekomen.”

Zwembad Arena, geopend in 1973, zou sowieso niet meer erg lang in gebruik blijven. In Park Groot Schijn bouwen de stad en uitbater Sportoase tegen het najaar van 2022 een hypermodern zwemcomplex. Naast een sportbad van 25 meter met acht banen en een instructiebad komt er een recreatieve zone, met onder meer een golfslagbad, whirlpools en een openluchtbad met ligweide.Zodra dat complex de deuren opent, sluit het Arenazwembad.

Het district Deurne buurt lijkt op het vlak van sportinfrastructuur wel vervloekt. Eind 2018 moest de stad de oude schaatsbaan aan het Ruggeveld definitief sluiten omdat het dak onstabiel was geworden. De nieuwe ijspiste komt trouwens ook in het Park Groot Schijn.