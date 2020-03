Stad sluit tussen 17 en 19 uur poorten waterkeringsmuur PhT

12 maart 2020

11u10 90 Antwerpen De beslissing is gevallen: Antwerpen sluit tussen 17 en 19 uur de poorten van de waterkeringsmuur. Er wordt immers stormtij op de Schelde verwacht, zo meldt de stad. Je kunt dan niet meer de parkings op de Scheldekaaien verlaten of oprijden. Ook de omleidingsweg op Zuid, richting Hoboken, sluit dan tijdelijk.

Ook in februari ging de waterkering een aantal keer dicht. Het water kwam op 10 februari een beetje over de kaaimuur, de ‘blauwe steen’. Dat was toen een gevolg van de storm Ciara.

Vandaag zijn er, vooral tijdens buien, hevige rukwinden tot 80-85 kilometer per uur. Een echte storm komt er niet. Het goede nieuws is dat zich vanaf het weekend voor lange tijd veel droger en rustiger weer aandient.